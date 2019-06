Bonjour a tous !



Alors que le salon de l'E3 touche à sa fin, un petit retour sur ce que l'on nous présente comme "l'avenir du gaming" avec l'arrivée d'un nouvel acteur, Google, semble intéressant à aborder.











Pour rappel,Google a annoncé en mars dernier son nouveau service : Google Stadia. Du jeux-video en streaming, sans aucune console nécessaire, ni matériel (ou presque), ventant l'accessibilité du gaming via de simples liens de partages disposés sur YouTube, une continuité de notre session sur plusieurs supports disposant d'une connexion internet et ce, instantanément, bref, du bon gros service de jeux à la demande.Selon votre connexion, vous pourrez jouer en :- 720p 60fps avec 10 Megabits/s- 1080p 60fps et son 5.1 avec 20 Megabits/s- 4K 60fps et son 5.1 avec 35 Megabits/sCôté prix, le service se décline en 3 offres :- Offre Founder's Edition à 129€ qui vous donne accès à un Chromecast Ultra 4k pour la tv + 1 manette Google Blue night edition limité + 3 mois de Stadia Pro pour soi et 3 mois de Stadia Pro à offrir à un ami + Votre nom Stadia- Offre "Pro" à 9,99€ qui fonctionne un peu comme un abonnement PlayStation Plus donc de temps en temps des jeux offerts a notre collection mais les dernières sorties, bah il faut acheter le jeux.- Offre gratuit qui vous permet simplement d'acheter vos jeux au prix du store et vous limite a du 1080p max, sans son surround 5.1.Je vous laisse les deux vidéos d'annonces du futur bébé de Google :Maintenant que les présentations sont faites, il y a quelques points qui font tâche à ce projet. (désolé, c'est long)- Abonnement à 10€ qui n'offre pour l'instant qu'un Free2Pay.Destiny 2 étant passé Free 2 pay, quel est l'intérêt d'acheter cet abonnement ? Surtout que l'on ne sait pas quels titres vont être distribués dans l'offre ou vendu au prix fort. Par exemple, Assassin's Creed Odyssey qu'ils ont plutôt bien utilisé pour faire leur promo, sera-t-il proposé dans l'offre ou va-t-on devoir (re)passer à la caisse ?- Achat d'un jeux limité au 1080pEt si on ne souhaite pas souscrire à l'abonnement mensuel ou que celui-ci se termine, Google nous laisse la possibilité d'acheter le ou les jeux que l'on souhaite mais nous limite au 1080p et au son stéréo, même pas 5.1.Déjà que l'offre pro n'est pas franchement intéressant mais là, payer un jeux au prix fort sans même pouvoir y jouer dans de meilleurs conditions, il faut être sadomasochiste pour recourir à un tel service. Surtout avec l'arrivée des next-gen qui proposeront une 4k native...- Prix des jeux sur le store, promos ?Une autre grande question, le tarif des jeux proposés, est-ce que ce sera une grosse arnaque ou pas ? Est-ce que Google va proposer des promotions régulières comme le font les autres constructeurs/revendeurs actuellement ?- Que faire si un jeux acheté disparaît comme par exemple les telltales ?Alors qu'en version physique ou en demat', il est toujours possible de jouer à un titre même s'il n'existe plus sur les stores comme le fameux P.T. ou récemment certains titres TellTales qui vont disparaitre, que va-t-il se passer du côté Cloud gaming ?- Pas de modsCela peut paraître évident mais techniquement, ce que vend Google ce sont des jeux qui tournent sur de gros PC et jouer sur cette plateforme sans pouvoir modifier et profiter pleinement de son titre, ça la fout mal. Et je ne parle des mods qui sont là que pour le fun mais aussi par les améliorations et bugs fix que peuvent apporter les communautés de moddeurs face à des jeux lancés trop tôt par certains éditeurs feignants.La question de propriété va sûrement être un point central du claude gaming- Valeur des jeuxUne autre question que peux apporter le jeux en streaming est la valeur que l'on donne aux titres. Jouer de manière instantané, de façon frénétique, sans même à avoir à changer de disque ou quoi, va nous faire consommer le jeux vidéo comme l'on mange du fast-food.La valeur que l'on a des jeux a déjà drastiquement baissé ces dernières années. On se souvient toujours des jeux mythiques de la Ps1/N64. Cette valeur a baissé dans le temps surtout avec l'arrivée du dématérialisé et Steam qui nous offre des jeux par seaux alors que l'on y jouera jamais. Améliorer l'accessibilité à ces titres et le "zapping" des jeux ne fera qu'accentuer cette baisse de la valeur et rendra quelques titres très vite oubliable malheureusement.- Datacenter qui chauffeCôté ecolo, ça risque de ne pas être joli non plus. Les gros data center a mettre en place vont consommer énormément d'énergie car en plus d'être de grosses machines puissantes, elles seront aussi disposés en rack, dans des baies placés dans plusieurs Datacenter tout autour du globe. Datacenter, qui eux, vont beaucoup beaucoup chauffer et qui vont demander énormement de ventilation et de refroidissement contrairement à une console de salon disposant de toute une salle (salon, chambre..) pour effectuer sa ventilation.Alors je sais que certains s'en foutent de tout ce qui est écologie mais dites vous bien qu'actuellement, toute la consommation que nécessite internet pour tourner (et notamment le streaming) consomme autant que tout le réseau aérien mondial (avions, aéroports etc). Imaginez si le cloud gaming venait à se démocratiser...- Connexion requise et sans interruptionPour fonctionner, Google Stadia va vous demander beaucoup mais beaucoup de data. Selon certains calculs, 1h de jeux en 4k consomme un peu plus de 15Go de données, au bout de 64h de jeux, vous dépasserez les 1To de data.Ce qui est franchement énorme, surtout pour les jeux service à la Destiny 2 par exemple ou l'on y reste un peu plus que 30h alors imaginez les Elder Scrolls Online (disponible sur Stadia), Baldur's Gate 3 ou encore GTA Online.Et ça encore, c'est si on a une bonne connexion et surtout stable ! Car ce n'est déjà pas le cas de tout le monde d'avoir une bonne connexion. Ensuite, même si c'est le cas, cette connexion peut vaciller si peux que l'on ne soit pas le seul à en profiter à la maison et même, à certaines heures de la journée, l'internet locale (du quartier par exemple) peut se retrouver bridé a cause d'un trop grand nombre de connexions simultanées (le soir après le boulot le plus souvent).- Soucis de servicesCet incident a touché tous les services de Google, que ce soit la recherche comme son espace de stockage Cloud, Gmail, YouTube etc.Même si Google est une grosse société, elle peut aussi rencontrer des soucis techniques et donc impacter votre expérience de jeux, surtout si vous jouez online.Vous êtes totalement dépendant des services Google.- Suivis du serviceIl existe un petit site rigolo quiEnfin rigolo, ce site démontre bien l'un des points faible du géant américain : les projets totalement naze qu'ils peuvent concevoir, qui ne fonctionne pas et surtout l'abandon total de certains projets de la part du moteur de recherche.Il existe des services Google toujours actifs mais qui n'ont plus du tout de soutien, de suivi, de mise à jour et qui restent en l'état malgré la plainte des utilisateurs.C'est une question à se poser si l'on décide de consommer Stadia, Est-ce que Google va assurer en terme de suivi, de maintenance, de performance, de qualité de service ou va-t-il s'en balek total 6 mois voir 1 an après la mise en place de Stadia ? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un jeux au prix fort dans ces conditions ?- Données que Google récupère sur notre temps de jeux, notre activitéUn autre point super important, la confidentialité de nos données, ce que Google va récupérer sur nous, nos sessions de jeux, quels titres nous jouons, sur quels supports, comment, peut être avec le micro et camera activé et vendre ces données à la NSA ou des annonceurs.Il y a quelques années déjà Google s'est fait épingler à ce sujet.Perso je ne leur fait pas du tout confiance, surtout s'ils forcent leur plateforme à devenir un espace publicitaire géant à l'image de Youtube et ses pubs envahissantes pour pousser à l'achat.- Google Assistant qui ne marche pas.Une des fonctionnalités phare de Stadia est l'incorporation de Google Assistant pour lui demander de l'aide ou d'effectuer une recherche en plein jeux.C'est mignon présenté comme ça mais en vrai on sait très bien que Google Assistant est une vraie merde qui n'hésite pas à t'envoyer chier et qui n'est bonne qu'à sortir des petits Easter egg.Je ne la vois pas du tout m'aider dans un Baldur's Gate 3 par exemple "Que dois-je faire pour avoir tel équipement ?". Elle va juste nous renvoyer chier "Alors là, je ne peux pas vous aider" et c'est tout.- Est-ce réellement le futur du jeux vidéo ?C'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, le cloud gaming serait le turfu du jeux-video.Un argument qui a déjà été utilisé avec les HD DVD, télé 3D et autres casques VR. Faut espérer que cette vision rejoigne le même destin. L'oubli puis la poubelle.En soit, le cloud gaming n'est pas une mauvaise idée mais son exécution est nulle et je ne pense pas que cette "Mcdonaldization" de notre industrie soit la seule alternative du futur du jeux vidéo.Il y a d'autres pistes en terme d'innovation, de créativité à explorer pour un meilleur avenir du gaming.- Au final, pour quelle utilisation ?Peut être la question la plus importante à se poser, choisir de passer par le cloud, pourquoi faire ?L'argument principal de Google Stadia est de faciliter l'accès au jeux-vidéo, de pouvoir jouer à son jeux partout sur tous les écrans. Passer du PC à la télé par exemple. Très bien mais en réalité qui veut vraiment ça ?Qui est vraiment intéressé pour passer d'un jeux joué sur PC à la télé ?Steam a déjà essayé de vendre des petites machines à placer sous la télé qui stream des jeux PC en local, ça ne s'est pas vendu, ce n'est pas un argument fort pour les gamers. Soit tu joue confortable sur ton pc, soit dans ton canapé, faire les deux en même temps et pour le même jeux, personne ne rêve de ça. Ça ne sert à rien.La possibilité de reprendre sa partie sur tablette ou smartphone alors. Pourquoi pas, si la connexion le permet (la 4G et le ping ...) Et encore, contrairement à la Switch, le smartphone n'est pas franchement adapté pour le gaming de jeux salon. Imaginez-vous jouer à un DarkSouls ou Doom avec le pavé tactile de votre smartphone dans la salle d'attente du docteur, ce n'est pas franchement adapté. Il faut alors trimballer en plus une manette qui n'est pas du tout conçu pour une portabilité à toute épreuve contrairement à la Switch et qui risque d'être plus problématique qu'autre chose (configuration/mappage, connexion bluetooth, mise en place tel-manette etc).Une usine à gaz pas franchement pratique et surtout, le smartphone est un appareil sur lequel on reçoit des notifications, des appels, des messages, de quoi bien pourrir son expérience de jeux et on ne souhaite pas forcément cramer sa batterie/forfait avec du streaming gourmand.Qu'est-ce qu'il nous reste alors, reprendre sa partie au boulot ? En soit on a pas franchement le temps et là aussi l'expérience de jeux est foutu. On joue a de gros AAA sur Stadia, pas des petits jeux passe temps.On se retrouvera donc à geeker à la maison dans des conditions de jeux aléatoire a cause de tout ce qui a été cité précédemment et on regrettera le passage au cloud car investir dans une vraie machine reste un moyen sûr de profiter d'une expérience complète et sans accroc.