Effectivement, d'après les statistiques de l'E3 2019 qui ont été générées selon les données de téléchargements officiels de YouTube , il a été possible de démontrer hors de tout doute raisonnable que Pokemon Sword et Pokemon Shield étaient certainement le jeu le plus méprisé du salon. De ce fait, le ''nouveau chef d'œuvre'' de Nintendo a réussi à mettre tout le monde d'accord en obtenant le plus grand nombre de dislikes sur les vidéos par vue et ce parmi toutes bandes-annonces de YouTube en lien avec l'E3.Ce triomphe provient certainement de la décision de Nintendo/Gamefreak de supprimer le Pokedex national ce qui enrager de nombreux fans par la même occasion. Bref, félicitation à Big N pour ce coup de maître, ils ont encore une fois volé le show après leur légendaire prestation de 2018 qui ont laissé sans voix de nombreux fans.On peut également constater que le remake de battletoad et la suite du générateur d'ennui surnommer Shenmue le troisième ont également acquis une bonne dose d'admirateurs durant ce salon donc félicitation également à Microsoft et à Yu Suzuki pour être sur le podium de la honte.La réaction des backers de Shenmue 3 après l'E3 .