Bonjour a tous, voilà j'ai à nouveau une PS4 depuis une semaine (Spawnini :-* ), et je trouve pas la possibilité d'utiliser du Dolby Atmos dessus, il y a pas une application comme sur One ou des réglages auquel je suis passé a côté ?

posted the 06/16/2019 at 01:28 PM by calishnikov