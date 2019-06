Je voulais donner mon avis sur cette E3 mais je vois que tout le monde a déjà donné le sien un peu partout (perso c'était un très mauvais E3 mais passons...), je voudrais donc savoir votre, votreet votrede cette E3 2019.Pour moi :Mon jeu de l'E3 2019 :Le retour du roi, avec un petit teaser, un long trailer de gameplay et une longue phase de jeu contre le premier boss, c'était tout simplement un sans faute. A l'instar de l'année 2018 avec Resident Evil 2, c'est encore un remake mon jeu le plus attendu, vivement le 3 mars 2020 !Mon Trailer de l'E3 2019 :Alors là, c'est facilement le trailer du salon, la CGI est complètement dingue avec un niveau de réalisme vraiment impressionnant, la cinématique fait même passer la CGI de Cyberpunk 2077 pour une cinématique d'un autre temps, malheureusement pas de gameplay mais la mise en scène, la direction artistique et l'originalité du trailer donnent vraiment envie d'en savoir plus, a la manière d'un Death Stranding, on apprends quasiment rien, mais on est très curieux, vivement des nouvelles!Ma déception de l'E3 2019 :Une D.A infâme, des personnages méconnaissables, une ambiance comics des années 90's absente etc etc, Battletoads est littéralement ma douche froide de cette E3, mais qu'est-ce que c'est que ce truc digne d'un dessin animé de cartoon network? La levée de boucliers des fans est donc complètement justifiée, avec plus de 12 000 dislikes contre 5 000 likes et une tonne de commentaires négatifs sur le trailer officiel, il est inutile de dire que le retour de Battletoads n'a pas fait l'unanimité. Quel dommage...