Vous achetez deux cartes 400.000 IDR sur ce site pour 58,36€ au total, paiement paypal :Ce qui revient à 1,62€ par mois. PRIX IMBATTABLE. DU JAMAIS VU.J'ai déjà vu des abo à 27€ pour 15mois mais jamais une offre comme celle ci.Vous vous créez un compte PSN indonésien :Et puis vous dépensez votre argent en prenant 3abo à la suite. Il restera 65.000 IDR (4€) dans votre porte monnaie.Les Jeux PSN offerts (99% du temps useless) seront la plupart du temps en anglais mais identique par rapport aux jeux psn offerts en france. On a bien ce mois ci sonic et bordelands en jeux gratuits sur le store indonésien.Vous pouvez bien entendu continuer à jouer avec votre compte français en ligne ! Le principal étant d'avoir un compte avec un abonnement psn sur la console, peu importe la region.Je suis déjà prêt pour la next gen ! Du coup, sans le vouloir ... PS5 ?En tout cas, très bon prix, je dirai même que ça ne vaut pas plus vu la qualité des serveurs, on l'a encore bien vu cette semaine avec le PSN down ....