Si les remasters de FF7 et FF9 n'ont pas eu la chance de revenir dans une edition physique, il se pourrait qu'il en soit autrement pour FF8 qui sera remastérisée de manière un peu plus poussée par la société française Dotemu (Ys Origin, Wonderboy Dragon's Trap, Street of Rage 4)Outre le fait qu'un membre de Twitter leur a posé la question et que ces derniers lui ont repondu: " Bonne Question. Peut-être SE va laisser tomber plus d'informations à ce sujet plus tard.", le revendeur anglais Gamefly a deja mis le jeu en précommande.Le jeu est prévu sur PS4, Switch, One et PC cette année.