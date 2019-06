D'après le profil LinkedIn de l’intéressé et un peu plus tard une confirmation par un représentant d'Intel, John Sell a donc quitté le navire de Microsoft pour jeter son ancre chez le fondeur de Santa Clara, chez lequel il occupe ainsi depuis le mois dernier un poste en tant que Fellow responsable de la "Security for Intel Architecture, Graphics, and Software". Apparemment, il y travaille notamment en relation avec Raja Koduri, Senior Vice President of the Core and Visual Computing Group, et comme l'intitulé de son poste l'indique, y concentrera ses efforts sur les innovations en matière d'architecture et de sécurité, avec cette dernière comme pilier principal de son rôle.En somme, une bien lourde tâche et ô combien cruciale si l'on se souvient de tous les ennuis récents d'Intel en matière de sécurité avec toutes ses architectures depuis 10 ans, dont la première salve avait été le duo Meltdown/Spectre début 2018, et les dernières en date Foreshadow et Zombieload. On peut en déduire qu'il participera donc dans un premier à la mission visant à libérer définitivement les prochaines architectures des failles aux attaques par canaux interposés et des défauts liés à l'exécution spéculative, ou d'autres faiblesses encore inconnues, et mettra ainsi les mains à la pâte des futurs CPU et pourquoi pas GPU.En tout cas, le monsieur a tout de même du sacré bagage. Chef architecte PowerPC de 1988 à 1992 chez Apple, puis senior Fellow chez AMD, où il a notamment participé à la conception des architectures CPU, GPU et SoC de 1997 à 2005. Il s'était ensuite installé chez Microsoft pour les 14 années suivantes au poste d'architecte en chef des SoC de la Xbox One, Scorpio et Scarlett ! Autrement dit, il s'agit bel et bien d'un nouveau recrutement de taille pour Intel, qui n'a eu de cesse de renouveler/booster ses équipes d'ingénieurs - accessoirement, aussi celles du marketing - depuis 2018 en démarchant notamment plusieurs employés de chez AMD, NVIDIA et même des journalistes. Bon, un amas de cerveaux, de muscles et de thunes c'est bien beau, il reste maintenant aussi à s'en servir au mieux et arriver à porter de beaux fruits dans les années à venir !