Sans aucun conteste, Final Fantasy VII Remake aura marqué de son empreinte cette édition 2019 de l'E3. Toujours soucieux d'être clair avec son public, le producteur du jeu Yoshinori Kitase est longuement revenu sur le titre une fois le salon fermé.



C'est sur le blog officiel de Square Enix que le producteur est revenu sur les divers aspects qui ont animé les analyses autour du titre. En premier lieu, ce dernier est revenu sur les motivations qui ont poussé les studios à plancher de cette manière sur un remake :



"Pour les membres principaux de l’équipe de développement, recréer le jeu original avec des graphismes améliorés ne suffisait pas pour nous inciter à investir et à nous enthousiasmer pour la refonte de Final Fantasy VII. Pour le faire, nous voulions aller au-delà de l'original, raconter une histoire plus profonde et offrir une expérience de jeu moderne. Nous voulons vraiment aller au-delà de ce que l'on attend d'un remake."

"Beaucoup de choses ont changé depuis la sortie de Final Fantasy VII . À l'époque, nous n'avions pas accès à des fonctions telles que la voix, la performance et la capture de mouvement, ou encore les gros plans en dehors des cinématiques. Pour Final Fantasy VII Remake, l’utilisation de ces techniques et de certaines nouvelles technologies met davantage l’accent sur la narration des personnages. Cela nous permet de rendre ces derniers plus expressifs que jamais, en améliorant les niveaux d'immersion et de plaisir par la performance."



"Alors que beaucoup de gens peuvent penser que Midgar est très sombre à première vue, nous avons une esthétique de conception dans laquelle la ville a de forts éléments de couleur et de variété. Les éclairages et les couleurs que nous utilisons dans Midgar accentuent ce qui est unique dans le monde de Final Fantasy VII . Nous avons décidé de ne pas utiliser une approche photoréaliste avec le design, mais plutôt quelque chose de plus stylisé, respectant les designs artistiques et les choix de l'original."