Voilà L'E3 2019 étant terminer :Shigeru Miyamoto était caché a l E3 2019Ce n est pas tout phil spencer vous remercie également d être present pour la presentationCD Projekt : On n oublie pas Egalement Keanu reeve qui confirme son role dans Cyberpunk 2077 et qui remercie ces fan d avoir était present ce soir la .Sony eux aussi veulent leur part de gateau , cette fois-ci c'est leur fan qui remercie sony

Like

Who likes this ?

posted the 06/14/2019 at 06:27 PM by ducknsexe