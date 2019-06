Mes jeux favoris

Quelques musiques de la licence.



















L’évolution de la saga.





Quelques cinématiques qui m’ont beaucoup fait rire (Ratchet & Clank 3).













Il s’agit de Ratchet & Clank, cette licence développée par Insomniac Games. C’est une véritable épopée qui a débuté en 2001, le studio a selon moi vraiment réussi son coup avec cette licence qui aurait pu ne jamais exister.Les personnages principaux comme les secondaires sont attachants, les musiques sont incroyables, beaucoup d’humours, de parodies et de références…Il y a évidemment eu des haut et des bas avec cette licence, mais elle reste globalement excellente surtout les jeux développés par Insomniac Games (hors All-4-One et QForce).La licence a beaucoup évolué avec le temps apportant de bonnes fonctionnalités de gameplay, une maniabilité très fluide, des armes et des gadgets encore plus barrés et des graphismes s’approchant petit à petit des films d’animation.Le troisième opus est mon préféré, pour tout ce qu’il a apporté au gameplay, l’humour, les personnages.J’ai hâte voir ce qu’a prévu Insomniac Games pour la licence sur la prochaine génération !Et vous si vous avez joué à cette licence quel est votre épisode préféré ?Votre musique préférée ?Si vous n’avez jamais pu jouer à cette licence, mais qu’aujourd’hui vous avez les moyens de l’essayer je vous invite vraiment à le faire