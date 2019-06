Dans un entretien accordé à GamesIndustry, le président de Square Enix Yosuke Matsuda a en effet indiqué qu'il aimerait proposer son propre service d'abonnement, mais pour l'instant, le studio japonais ne fait qu'y penser. Plusieurs jeux de Square Enix sont déjà disponibles sur d'autres services, notamment le Xbox Game Pass, mais dans l'absolu, Yosuke Matsuda aimerait avoir son service rien qu'à lui. Le président et son équipe se posent quand même beaucoup de questions sur le possible succès de ce service et sa faisabilité, et s'il doit être lancé, ce ne sera apparemment pas pour tout de suite.



Pour rappel, le catalogue de Square Enix, en tant que développeur, mais aussi éditeur, est impressionnant, avec les licences Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, Marvel's Avengers, Chrono Trigger, Tomb Raider, Parasite Eve, Thief, Deus Ex, Valkyrie Profile, Just Cause, NieR, Life is Strange, Sleeping Dogs ou encore Front Mission et Legacy of Kain.