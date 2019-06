Trials of Mana Remake !





Dans l’original :

- Pas de système de pourcentage comme dans le 2 mais un changement de « stance » du personnage qui indique qui est prêt à frapper 1 fois, puis se remet en stance d’attente

- Un système de remplissage de barre qui permet de déclencher jusqu’à 3 niveaux de supers moves

- Des bugs comme les coups critiques qui ne fonctionnement pas dans le jeu alors qu’implémentés, les points DEX/AGI qui ne font strictement rien hormis pour les sorts de Hawkeye, les boucliers de Duran non comptabilisés sauf un…











Dans le Remake :

- Apparemment A et X (boutons Switch) servent à attaquer : A pour les coups normaux et X pour les coups forts

- A => X permet d’effectuer un combo qui repousse les ennemis / A => A => X permet d’effectuer un combo de zone (Duran)

- On peut courir et effectuer une attaque de fin de course

- La possibilité de sauter pendant les combats et l’exploration

- Du coup, des Air combos sont maintenant possibles : en l’air, A permet d’effectuer un air combo, tandis que X permet de fendre l’adversaire en le ramenant au sol d’un coup

- Possibilité de charger une attaque en restant appuyé sur le bouton d’attaque (rappelant Secret of Mana)

- Un jauge jusqu’à 200% (pour le moment) qui permet de déclencher un super move qui utilise 100%



- Pas de système de pourcentage comme dans le 2 mais un changement de « stance » du personnage qui indique qui est prêt à frapper 1 fois, puis se remet en stance d’attente- Un système de remplissage de barre qui permet de déclencher jusqu’à 3 niveaux de supers moves- Des bugs comme les coups critiques qui ne fonctionnement pas dans le jeu alors qu’implémentés, les points DEX/AGI qui ne font strictement rien hormis pour les sorts de Hawkeye, les boucliers de Duran non comptabilisés sauf un…- Apparemment A et X (boutons Switch) servent à attaquer : A pour les coups normaux et X pour les coups forts- A => X permet d’effectuer un combo qui repousse les ennemis / A => A => X permet d’effectuer un combo de zone (Duran)- On peut courir et effectuer une attaque de fin de course- La possibilité de sauter pendant les combats et l’exploration- Du coup, des Air combos sont maintenant possibles : en l’air, A permet d’effectuer un air combo, tandis que X permet de fendre l’adversaire en le ramenant au sol d’un coup- Possibilité de charger une attaque en restant appuyé sur le bouton d’attaque (rappelant Secret of Mana)- Un jauge jusqu’à 200% (pour le moment) qui permet de déclencher un super move qui utilise 100%

Images comparatives :



Sur Switch (confirmé par le stream Nintendo Treehouse) :

images0_5_47024.html

images3_5_47024.html

Surement le jeu en portable, le jeu était plus beau sur le stream de Nintendo en docké :

images2_5_47024.html



Sur Steam (et sûrement PS4 ou au moins Pro) :

images17_5_47024.html

images16_5_47024.html

images18_5_47024.html

Clairement LA grosse surprise de l'E3 pour moi !Ma série de RPG préférée, plus qu’un jeu pour moi,a marqué mon enfance et sa suite mon adolescence…De nombreuses personnes avaient exprimé sur de précédents articles dePS4 leur profonde déception pour ce Remake bas de gamme, hormis quelques fanboys Pro Sony, et cela dû à l’exclusivité console PS4…Quand on connaît le potentiel d’un remake 3D caméra libre avec une aventure aussi bien structurée et prenante que, c'était un coup dur pour les fans.Je me doutais qu’on verrais un Remake deincessamment sous peu, bien que je pensais qu’il resterait cantonné au Japon, et que l’intérêt serait de toute évidence très relatif…L’effet de surprise est évidemment énorme, j'avais limite envie de pleurer sous le coup de l'émotion, surtout venant d’unassez frileux niveau budget concernant cette série. Revenons donc ensemble sur ce qui est confirmé et ce qu’on peut légitimement attendre de ce Remake lorsque l'on connait l’original.Déjà imaginez ce monde :Avec ce niveau de graphismes :- Remake 3D à la 3ème personne en caméra libre- La mauvaise surprise : Plutôt logique car liée à cette caméra 3D libre, l’absence de mode coop en local et en ligne (une aventure qui n’a de toute façon que peu d’intérêt à être jouée de manière morcelée, en intervenant de temps à autre dans la partie d’un joueur)- Un jeu complet : à l’ère des FF7 c’est toujours bon de le préciser, surtout qu’il s’agit d’un des plus gros jeu SNES avec beaucoup d’environnement, d’ennemis et boss variés- De nouveaux environnements/environnement remaniés ou réinterprétés : des images avec des moulins à vent absents de l’original ont été communiquées- Le cycle jour/nuit toujours d'actualité (temps réel en théorie car il y avait des couchers de soleil dans l'original) ainsi que les jours de la semaine selon les Esprits- Des petits changements sur la map comme l’apparition de pot à casser contenant des objets- 30 personnages entièrement doublés (JAP/ENG), le doublage n'étant pas bouclé, certaines cinématiques ne l'étaient pas encore sur le stream de Nintendo- Hiroki Kikuta le compositeur des Seiken 2 et 3 s'occupe des musiques du remake !- Des modèles d’armes différents et visibles sur le perso pour chaque arme. Il en existe 4 types de sprites (dans les menus, pas en jeu) par perso dans l’original, lesquels se voient déclinés en différentes couleurs. Comme dans Secret of Mana remake, toutes les armes avaient leur propre modèle (avec sûrement quelques recolors, si ceux qui l’ont fait peuvent confirmer), il n’y pas de raison que dans un remake avec un plus haut budget ils fassent l’impasse. Au minimum, on devrait avoir 4 modèles différents par perso.- Une map monde en 3D pas à l’echelle 1 :1 façon Secret of Mana remake- De nouveaux environnements ? Comme suggéré par les moulins à vents- De nouveaux supers moves => en effet, celui de lise par exemple, fait appel à l’élément l’air et n’a pas grand-chose à voir avec l’original. De plus une jauge à 200% laisse penser qu’on pourrait avoir un move qui utiliserait 200%, et ce avant le changement de classe qui dans l’original augmente la jauge de 4 à 7 barres.- Une progression en termes d’expérience et apprentissage de moves différente ?- De nouveaux objets à récolter lors de l’exploration des donjons et villes, voire un level design repensé grâce à l’ajout du saut- D’après les images communiquées, un jeu bien plus joli sur Steam/PS4 que sur Switch (le contraire aurait été étonnant)