Le directeur du jeu (chef design de Metal Gear Rising et NieR Automata, rien que ça!) nous fait une vidéo pour préciser 3 choses, avec une peluche de Luigi en main...



1 - Le style des combats se situera entre Bayonetta et NieR Automata (donc une très bonne chose!)



2 - On peut contrôler les 2 personnages à la fois (le héros et "la légion" je suppose) ce qui implique double action durant les combats.

Il confirme qu'on peut aussi contrôler les 2 personnages contre de multiples ennemis à la fois.

Aussi, il y a plusieurs formes de legions et le personnage principal peut utiliser des objets de soutiens (pour la légion).



3 - Il y a beaucoup de chats (de types différents) qui apparaissent dans le jeu et ils se trouvent dans différents lieux. Ils nous invitent à les rechercher en nous promettant que ce sera "amusant".







Le 30 aout semble tellement loin...