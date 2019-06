Initialement sorti sans tout le contenu promis, No Man's Sky a depuis reçu de très nombreuses mise à jour, notamment Next, qui a considérablement changé la face du jeu.



Ce suivi constant pour faire renaître le titre et tenir les promesses, a visiblement touché une partie de la communauté Reddit du titre. En effet, un fan a décidé de remercier Hello Games d'une manière peu conventionnelle. Un certain CamG a ainsi décidé de financer une publicité géante via une collecte de fonds pour remercier le studio des efforts depuis la sortie.



Et autant dire que l'objectif est rempli puisque sur les 1750 dollars demandés, 2336 dollars ont déjà été récoltés. Ainsi, si tout va bien, il y aura bientôt une grande publicité "thank you Hello Games" affichée à Guildford en Angleterre, proche des locaux du studio.