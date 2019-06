Le niveau d’attente autour du Remake de Final Fantasy VII n’a pas vraiment d’égal. Les joueurs espèrent être surpris, tout en retrouvant tout ce qui faisait l’original, deux choses qui peuvent être antagonistes. nous sommes entrés dans la salle de session dubitatifs. Nous en sommes sortis avec une des plus grosses hype ressenties ces dix dernières années.

"Les bases sont posées dès les premières secondes : il s’agit de ré-imaginer FF7, de réinterpréter toute l’histoire avec un œil neuf, et la technologie actuelle. Ne vous attendez pas bon à une reprise scène par scène de l’original."



"De plus, nous avons pu entrevoir une vidéo propagande de la Shinra qui montrait des images du Upper Midgar, la ville du dessus, riche, en plein jour. Il est ainsi fort possible que nous visitions la partie haute de Midgar, ce qui expliquerait pourquoi le jeu tient sur 2 Blu-Ray alors qu’il ne se déroule que dans la capitale. Ceci est appuyé par les propos de Yoshinori Kitase pendant la présentation, qui insiste sur le fait que ce remake était l’occasion de montrer Midgar comme l’équipe l’avait imaginée à l’époque, plus éclectique et « pleine de couleurs »."



"Revenons donc aux faits. Cette présentation, puis la démo que nous avons pu faire manette en mains, nous ont démontrés une chose : le gameplay de Final Fantasy VII Remake a les bases pour être grandiose. Le système de combat, bien que typé action, n’oublie pas ses racines et navigue régulièrement dans les eaux du tour par tour."

"Le simple fait d’utiliser une potion demande une barre ATB remplie, certaines compétences demandent même deux barres et les magies utilisent toujours des MP, qui sont représentées par une jauge à part. Ainsi, vous le comprenez, l’essence du tour par tour est toujours aussi présent, d’autant qu’il semble invraisemblable d’essayer de tuer les ennemis autre que les sbires de bases seulement avec les attaques normales, qui font très peu de dégâts."



"D’une, nous avons découvert pendant cette session le système de Staggering : les ennemis ont tous une jauge de Stagger, que l’on peut remplir en utilisant des attaques. Une fois pleine, l’ennemi est à terre et ses défenses sont affaiblies (cela dépendra sûrement des ennemis, mais c’était 1,6x dégâts pour ceux que l’on a combattu)."



"Ainsi, les persos s’avèrent plus diversifiés, ce qui ne sera pas un mal par rapport à l’original où les rôles étaient moins bien définis à l’exception d’Aeris. Rien que dans la démo, Barret pouvait attaquer les ennemis à distance contrairement à Cloud, ce qui nous amène d’ailleurs à expliquer les contrôles de personnages."

"Si je parle de « pause », même avec des guillemets, ce n’est pas un hasard : bien que le temps avance toujours, le ralenti est tellement prononcé que vous pouvez choisir vos compétence en toute quiétude. Soit dit-en passant, l’effet visuel est absolument magnifique : on voit littéralement les balles se déplacer et les flammes sortir des armes, le tout avec un joli filtre digne d’un mode photo ! Accessoirement, si vous voulez vous la jouer full action, c’est possible puisque vous pouvez mettre vos compétences, magies et objets en raccourci à tout moment, les utilisant quand vous le voulez tant que vous avez une barre ATB pleine."



"Une fois ceci fait, il devient plus vulnérable au Staggering. Heureusement, une des compétences de Cloud fait monter la jauge de Stagger plus rapidement, et au bout de quelques barres ATB (pour Cloud, une barre ATB se chargeait en 3 secondes avec les attaques normales), on étourdit le boss, moment idéal pour lâcher la purée."

"Une fois revenu, le boss utilise un bouclier qu’il faut détruire, puis des attaques électromagnétiques très puissantes qu’il vaut mieux éviter, chose facilitée par l’annonce au-dessus des ennemis du nom de leurs attaques à l’avance, comme dans le jeu original. Puis, le scorpion mécanique lève sa queue et il faut alors se couvrir derrière des débris pour éviter d’être sévèrement puni par son laser. Diable, ce n’est que le premier combat de boss, et on a déjà l’impression d’assister à une scène épique ! Et le plus impressionnant, c’est de voir qu’avec autant d’action à l’écran, la caméra ne se perd jamais ! En effet, collée derrière le personnage que l’on contrôle, elle semble toujours dans le bon axe, même dans de petites zones. Pour dire vrai, difficile de se rappeller d’un jeu du genre aussi efficace à ce niveau !"



"Le travail sur les musiques a été pris au sérieux, avec de multiples variations des thèmes déjà iconique. Le début du jeu, par exemple, démarre avec un réinterprétation du morceau Bombing Mission, mais avec des variations en intensité selon les phases de dialogues, d’exploration ou de combat."

"Final Fantasy VII Remake nous en a mis plein les mirettes. Son système de combat a toutes les cartes en main pour être la parfaite entente entre action et tour par tour, et la mise en scène lors de ce combat de boss promet de grands moments de spectacle ! C’est fluide, c’est beau, ça en jette, tout en restant parfaitement lisible grâce à une caméra intelligente. La diversité des compétences et des situations semble déjà grande, sur une démo pourtant située au tout début du jeu. Si les promesses d’étendre l’exploration de Midgar sont tenues, on pourrait bien avoir à faire au chef d’oeuvre attendu..."