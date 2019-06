Elden Ring a beau avoir été sous les projecteurs lors de l'E3, ce n'est pas le seul jeu de FromSoftware.Metal Wolf Chaos sorti sur Xbox uniquement au Japon en 2004 revient donc 15 après.Annoncé à l'E3 2018 lors de la conférence de Devolver, développé en collaboration avec le studio General Arcade, il avait finit par être repoussé.Metal Wolf Chaos XD refait parler de lui et est prévu pour cet été sur PC, Playstation 4 et Xbox One.Au programme: améliorations visuelles, nouveau système de sauvegarde, contrôles et gameplay revus et prise en charge 4K et 16:9 des écrans modernes.