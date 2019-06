Jeu très attendu par les amoureux de la Dreamcast, Shenmue III aura connu un développement singulier. Financée via Kickstarter en 2015, puis repoussée à plusieurs reprises, cette nouvelle création signée Yu Suzuki nous permettra de continuer l'aventure du bon Ryo dès novembre 2019. Mais jusqu'où nous mènera ce troisième épisode ? Yu Suzuki avait déjà expliqué que le scénario original de la franchise était divisé en 16 chapitres, dont 6 déjà abordés dans les deux premiers jeux. Questionné par nos confrères de USGamer, le papa de la série a abordé la question du contenu. À quel niveau de l'histoire globale nous mènera Shenmue 3 ? Montrant du doigt une bouteille d'eau remplie à un peu moins de la moitié, l'homme a répondu "40 pourcent". Etant donné que 40% correspondent à 6,4 chapitres, nous pouvons donc en conclure que le scénario original a été quelque peu remanié par monsieur Suzuki au fil des années.

posted the 06/13/2019 at 06:15 PM by gat