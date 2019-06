CD Projekt a profité de l'annonce du portage Nintendo Switch de The Witcher III : Wild Hunt pour faire le point sur les ventes de sa série phare.



Initiée en 2007 sur PC, la trilogie The Witcher représente aujourd'hui près de 40 millions de jeux vendus. CD Projekt précise dans un communiqué que sur ce chiffre, The Witcher III concentre plus de la moitié des ventes, soit plus de 20 millions. Un chiffre colossal pour l'opus qui a popularisé la licence auprès du grand public, et qui gonflera encore en 2019 avec l'arrivée d'une édition complète sur Nintendo Switch. Une version qui contiendra les deux DLC Hearts of Stone et Blood and Wine, et dont la totalité du contenu tiendra sur une cartouche.