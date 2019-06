L’excitation et les émotions de l’époque reprennent vie. La console de jeu « PC Engine » sortie en 1987, a su attirer de nombreux joueurs grâce à des graphismes et un son innovants, mais elle continue encore à être appréciée de nos jours. Et voilà enfin le retour de cette « PC Engine » tant attendue ! Elle revient sous la forme du modèle compact « PC Engine CoreGrafx mini » qui contient des titres à succès ! Profitez autant qu’il vous plaît de ces nombreux grands jeux auxquels vous étiez accro à l’époque.

posted the 06/12/2019 at 01:13 AM by leblogdeshacka