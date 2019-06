Nous découvrions hier une première image de Pro Evolution Soccer 2020 alors que Konami n'avait pas encore décidé de communiquer sur la prochaine itération de sa simulation de football maison. Mais suite à l'annonce de FIFA 20 hier en fin de journée, l'éditeur japonais semble décidé à passer aux choses sérieuses et confirme à demi-mot que le titre annoncé dans la nuit de mardi à mercredi via Twitch sera Pro Evolution Soccer 2020. De même, l'entreprise nous garantit que le jeu ne sera pas une simple mise à jour de son prédécesseur, mais une véritable nouvelle expérience qui est annoncée comme le futur du jeu vidéo.

posted the 06/09/2019 at 03:54 PM by gat