Toujours via le site, les spécifications techniques de la prochaineviennent de tomber.Nous apprenons donc que ce GPU sera gravé en 7 nm et embarquera pas moins de 40CU pour un total de 2560 SP,la puce tournera à 1605 MHz de base, 1755 MHz en mode Game et 1905 MHz en mode Boost pour9.75 Tflops et sera épaulée de 8 Go de mémoire vidéo en GDDR6.Ce n'est pas tout, puisque un autre slide de la présentation de demain s'est égaré et cette fois ci çaconcerne la partie processeur,prévoit de lancer unen tant quepremier processeur gaming au monde doté de 16 cœurs.Il utiliserait tous les noyaux disponibles des deux matrices. Cela préserverait le TDP 105W duqui comporte que 12 cœurs mais au prix d’une fréquence de base moins élevée.Rendez-vous demain à la conférencepour confirmer tout cela.