Les informations du jour, à prendre évidemment avec prudence, nous viennent de Sabi, à qui nous devons récemment la rumeur entourant Roller Champions d'Ubisoft. Cet internaute a ainsi listé plusieurs jeux depuis quelques jours, qui devraient faire leur apparition lors de l'E3 2019, avec certaines annonces plutôt évidentes et d'autres qui auront de quoi ravir les joueurs si elles s'avèrent.





*Disgaea 4 Complete (PS4) : après Disgaea 5 Complete et Disgaea 1 Complete, le quatrième épisode pourrait être annoncé sur la génération actuelle par NISA.



*Dungeons of Dragons Classic (Xbox One).



*Refunct (PS4) : déjà disponible sur ordinateurs (PC, Mac et Linux), Xbox One et Switch, le jeu de plateforme de Dominique Grieshofer serait annoncé sur la console de Sony.



*Collection of Mana (Switch) : la compilation déjà disponible au Japon et qui a déjà fait parler d'elle avec des dépôts de marques serait enfin annoncée et contiendrait donc Final Fantasy Adventure, Secret of Mana et Trials of Mana (nom donné à Seiken Densetsu 3 visiblement).



*Brawlhalla (PS4, Xbox One, Switch et PC) accueillerait du contenu issu d'Adventure Time.



*Dragon Ball Z: Kakarot : le fameux Dragon Ball Game Project Z (PS4, Xbox One et PC) referait enfin parler de lui et aurait donc un nom définitif mettant en avant le nom de Saiyajin porté par Son Gokû.



*Code Vein (PS4, Xbox One et PC) ferait une apparition.



*Final Fantasy VIII Remaster : à l'instar de FFVII et FFIX, le huitième épisode serait enfin porté sur la génération actuelle.



*Corpse Killer: 25th Anniversary Edition : le jeu de tir en FMV s'offrirait visiblement une nouvelle jeunesse pour ses 25 ans à l'instar de Night Trap et Double Switch.



*Romancing Saga 3 : le remaster qui est toujours attendu au Japon sur consoles et PC cette année pourrait également sortir à l'internationale.



*SaGa Scarlet Grace Ambitions : nous savons déjà qu'une localisation du jeu est prévue en anglais, elle ferait donc parler d'elle d'ici peu.



*The Last Remnant Remastered : un portage sur une nouvelle console serait à prévoir suite à sa sortie sur PS4, sans doute sur Xbox One.