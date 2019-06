: Cette série d'articles sera mis à jour au niveau du contenu (images, vidéos, informations complémentaires) et serviront de brouillon à des articles plus complet sur mon futur blog wordpress.Dans cette série d'articles, on va voir ensemble comment remettre en état de vieux ordinateurs de bureau pour qu'ils soient au gout du jour.Il y a 2 ans, j'ai fait l'acquisition sur le site leboncoin de quatre Dell Optiplex 755 SFF (Small Form Factor) pour 40 euros. Voici leur configuration :- Dell Optiplex 755 SFF- CPU : Core 2 Duo E6750 (x2) et Pentium D (x2)- GPU : aucun- HDD : aucun- RAM : aucunCe sont des PC professionnels qui date de 2007 (12 ans d'age) qui fonctionnent sur le socket 755. Autant dire que ce sont de vieux coucou.Au premier abord, on peut se dire que c'est peine perdu, qu'ils sont juste bon pour la casse ces vieilles poubelles. Néanmoins on va voir qu'avec quelques modifications, ces PC ont encore de la puissance à en revendre.Le PC disposant de 4 slots, on va lui ajouter 4x2 Go de RAM DDR2. De toute manière, c'est le maximum qu'on puissent mettre sur ce type de configuration.: Pareil que pour la mémoire vive, autant charger la mule comme il se dois. On à le choix entre deux processeurs pour ce modèle :(Quad Core, 2,83 Ghz, 12 Mo de cache, 65 nm, nécessite un bios modifié)(Quad Core, 2,4 Ghz, 8 Mo de cache, 65 nm)Au premier abord, le X3363 serait le CPU idéal mais le Q6600 peut voir sa fréquence grimper jusqu'à 3 Ghz via une technique qui se nomme "BSEL Mod".La technique ? Simplement mettre deux bouts de scotch sur deux pin du CPU. Le FSB passe de 1066 à 1333 Mhz et la fréquence de 2,4 Ghz à 3 Ghz.Cette vidéo est représentative de ce que j'explique dans cet article.Si vous en avez les moyens, il y a le Core 2 Quad Q9650 (Quad Core, 12 Mo de cache, 45 nm, 55-60 euros environs): vu le peu d'espace dans le boitier, il y a deux choix possible :: il se peut que pour certaines cartes, il vous faudra enlever le support disque dur pour qu'elle puisse entrer dans le boitier. Si vous optez pour la GT 1030, ça vous permettra même de prendre une carte d'extension USB3.: il va falloir mettre la carte graphique en horizontale pour qu'elle rentre correctement, ce qui peut posé des problèmes d'aération (je suis pas fan personnellement). une nappe PCI Express est nécessaire dans ce cas. Disons que vu la rareté et le prix des modèles low profile, ça vous permettra d'économisé des dizaines d'euros supplémentaires.: vu les prix actuel sur le marché, un SSD de 120 Go pour le système d'exploitation est largement suffisant. Si vous en avez les moyens, prenez en un plus gros. Le SSD va redonner un énorme coup de boost à cette configuration en accélérant les taux de transfert.Je conseille de prendre un SSD (pour le système d'exploitation) avec un faux lecteur DVD (qui servira de support au SSD) ainsi qu'un HDD 2.5/3.5 pour les données.Windows 10 (peu importe la version)Dans ce domaine, je suis plus que surpris. Des plus anciens support jusqu'à la N64, tout tourne sans problème.La Dreamcast fonctionne très bien avec Redream (reso native) et Reicast (reso x2). Demul est assez gourmand (testé en reso native). je pense qu'avec un GPU plus puissant, l'émulation serait parfaite.Dolphin fonctionne très bien, sauf pour des jeux très exigeant comme F-Zero GX. Testé en réso native x2 (720p) avec une HD 7570, j'ai pas rencontrés de grandes difficultés.Le PC montre ses limites avec PCSX2. On perd 10-15 fps dans la plupart des gros jeux et les vidéos que j'ai pu voir sur Youtube montre que changer le GPU n'y change rien, c'est carrément le CPU qui montre ses limites car même en résolution native il montre ses limites. TheWillGamer95 a fait pas mal de vidéos avec ce type de CPU.Beetle Saturn fonctionne si vous vous contenté des jeux 2D. Les jeux 3D provoque de grosses saccades et des problèmes de son. Kronos aurait pu faire l'affaire mais n'est pas encore suffisamment stable.Cette vidéo peut résumé a elle toute seule la partie émulation et ce qu'on peut obtenir avec ce type de configuration et encore, ça tourne avec un GPU flingué (HD 5450 avec 512 Mo de RAM).les performances dépendent du GPU que vous aurez pris. Quelques vidéos valent mieux que des mots.Pour ma part, je n'ai qu'une Radeon HD 7570 donc trop faiblarde pour effectuer des test en condition gaming.avec un quad core et un SSD, c'est le jour et la nuit en comparaison du combo dual core/HDD. La navigation web est plus fluide, les accès sont quasi instantanés. Ça n'étonnera personne sur ce point.: que ce soit sur Windows ou en transformant le PC en hyperviseur de type 1 (on installe ESXI ou Proxmox comme OS), le PC peut servir dans vos différents projets informatique. A ne pas utiliser comme serveur tournant 24H/24 sous peine de voir votre facture électrique grimper en flécheComme vous avez le pu le constaté, ce PC fait encore bonne figure si on lui ajoute les éléments adéquats. Que ce soit pour la navigation web, la bureautique ou le gaming en 1080p, il fait trés bonne figure en 2019. A voir ce que vous pouvez en faire selon vos projets. Au plaisir