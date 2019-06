Hier, je me suis aperçu que le jeu était dispo depuis le 29 Mai sur le PSN.Une version boîte va sortir en fin d'année pour 39,99€.Le Battle Royale existait bien avant H1Z1, PUBG, FORTNITE & co ...Je pense sans trop dire de bêtises que c'est DayZ (à la base un mode d'Arma 2) qui a lancé le concept il y a 7ans. Car oui, le jeu a commencé à être en alpha/early access sur PC uniquement (un mode d'Arma 2) il y a 7ans.J'ai joué à cette early access de très nombreuses heures, des centaines d'heures à l'époque, c'est très addictif et l'ambiance est top. On n'a pas du tout envie de mourir et perdre son équipement, donc on fait attention à sa vie et à celle des autres, car oui c'est mieux de jouer avec d'autres personnes mais c'est également faisable en solo.Donc pour en revenir au concept : une map de 230km² c'est immense. 60 joueurs sur la map + des infectés qui se baladent. On commence sans aucun équipement, il faut se stuffer. On croise des joueurs, on peut s'allier ou s’entre-tuer, ça se joue sur la confiance.On spawn aléatoirement sur la map, donc si on joue avec un ami, la première chose à faire c'est de se retrouver ! (sans map car il faut la ramasser la map). Du coup, trouver le village le plus proche, lire les panneaux pour savoir ou on se trouve ... et ensuite on peut s'aider via google, la map est dispo pour se repérer.DayZ a eu un développement chaotique, c'est le cas de le dire ... connu pour ses nombreux bug. Et ça ne changera pas avec cette version PS4. Des bugs, il y en aura mais le plaisir d'y jouer passera au dessus. On passe un bon moment à jouer à DayZ.Pour rappel, DayZ avait atteint son premier million de joueurs en janvier 2014, un mois après sa sortie. Le second million était validé dès le mois de mai de la même année, confirmant l'ampleur du phénomène à l'époque. Le 23 janvier 2015, Bohemia annonce officiellement que DayZ a franchi le cap des 3 millions d'exemplaires vendus. Fin 2018, DayZ franchit le cap des 4 millions.Après de nombreuses années, je suis content de pouvoir le relancer sur PS4. Je ferai régulièrement des gros lives sur ce jeuPS : j'ai acheté le jeu sur le store psn UK (donc je me suis créé un compte psn UK), j'ai utilisé une carte de 40 livres sterling que j'ai acheté 37,50€ sur g2a, car trop cher sur le store FR 49,99€.