Pour la petite histoire, John Melchior raconte que son équipe et lui voulaient initialement que le jeu s'appelle "Ghostbusters 3" et qu'il ait un logo reflétant cette numérotation. Dan "Ray Stantz" Aykroyd et Harold "Egon Spengler" Ramis voyaient ce jeu comme la suite du deuxième film et étaient d'accord pour qu'il s'appelle comme ça. C'est Sony Pictures qui a dit non car ils ne voulaient pas se fermer de porte vis-à-vis de la mise en chantier d'un "vrai" Ghostbusters 3. Pour les deux co-créateurs de la licence, le jeu était bel et bien Ghostbusters 3.Dans le jeu, le joueur incarne une nouvelle recrue (qui avait l'apparence d'un des développeurs du titre). Mais à la base, l'équipe du jeu souhaitait que le héros soit Louis Tully, personnage incarné par Rick Moranis. Ce dernier, envoyé un long message à l'équipe dans lequel il expliquait que même s'il aurait beaucoup aimé participer au projet, il avait promis à sa famille de rester à la retraite.John Melchior révèle qu'ils ont ensuite envisagé de donner l'apparence de John Belushi (comédien proche de Dan Aykroyd disparu au début des années 80 et avec qui ce même Dan Aykroyd envisageait initialement de tourner le premier Ghostbusters). Ils ont même contacté la famille de ce dernier pour demander l'autorisation d'utiliser son image avant de se raviser car ils se sont dits que donner au protagoniste l'apparence de John Belushi détournerait trop l'attention d'éléments plus importants.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur les plates-formes permettant cet affichage, le jeu tourne actuellement en. Le responsable de Saber explique qu'ils planchent actuellement à la réduction de la taille de la cartouche Switch.Pour ce qui est de la sortie de cette remasterisation, Matt McKnight confirme qu'elle est prévue pour 2019 avant de lâcher à demi-mot que. En ce qui concerne son prix de vente, le vice-président de Saber Interactive n'a pas voulu donner de prix précis. Il s'est contenté d'indiquer qu'il sera vendu "entre 20 et 40 dollars."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ils ont pris la décision de développerIls ne sont cependant pas encore certains de la forme que prendra ce dernier (la possibilité de jouer en coop en local a par exemple été évoquée parmi les possibilités envisagées). Par conséquent,Il sera proposé par la suite (sans plus de précisions quant à la temporalité de l'arrivée de ce mode).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au total, il affirme que "6 ou 7 niveaux dont les dialogues avaient été enregistrés" n'ont finalement pas figuré dans le jeu final. Il y a donc potentiellement de quoi faire. Matt McKnight affirme qu'ils ne sont pas contre le fait d'ajouter le niveau de la parade Thanksgiving (contenu supprimé le plus connu) mais qu'ils n'ont pas les assets de ce niveau dans les archives qu'ils ont récupérées. S'ils finissent par la trouver, ils aimeraient la finir pour l'intégrer au jeu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saber Interactive veut continuer d'apporter du contenu au jeu après sa sortie maisMatt McKnight évoque par exemple la possibilité d'utiliser le moteur de World War Z pour créer cette suite. Il explique par ailleurs qu'il ne rejette pas l'idée de pitcher un tel jeu à Sony.Bonus : Info sur le prochain film au cinéma