Le titre serait only Next Gen et exclu Stadia afin de contrer Halo Infinite, Destiny 3 et cie. D'après un insider qui serait la source de la source d'une source d'un certain Julien, le jeu tournerait en 4K/120FPS avec un débit de 0.38 Mbps. Les Péruviens sont déjà ravis. Dernière rumeur, et pas des moindre, le remaster de l'opus PS3 sortirait sur Switch afin de concurrencer le flou de Doom qui a vu croître par la suite une nette augmentation des consultations chez les ophtalmos au Royaume du Champignon. Aucune info concernant une compatibilité Nintendo Labo VR mais d'après un certain Gilbert, ce n'est pas vraiment nécessaire.