Selon Playground Games le Crunch n'a pas sa place dans le développement moderne. Les développeurs de Forza Horizon parle de leur nouveau studio et la transition vers l'exploitation d'un jeu en tant que service en direct(Cela concerne Forza Horizon 4)



Playground Games est plutôt occupé. Le développeur basé à Leamington travaille d'arrache-pied sur un projet d'action-RPG inopiné , il recrute toujours pour le deuxième studio dédié à ce projet. Mais en plus de tout cela, l'équipe de Playground a un nouveau défi : faire fonctionner Forza Horizon 4 en tant que service en direct. Depuis son lancement en octobre dernier, ce jeu de course très apprécié a reçu des mises à jour et des extensions toutes les quatre semaines, ainsi que des corrections de bugs et des améliorations.



Pour l'instant le deuxième Studio de Playground(RPG) compte 60 personnes mais ils prévoient d'embaucher plus de 200 développeurs.



"Lorsque vous embauchez au plus haut niveau - nous embauchons les meilleurs postes et certaines des meilleures personnes dans le monde - ils n'arrivent pas exactement au moment où vous vous y attendez ", a-t-il expliqué. "Il faut faire venir les gens tôt, d'autres prennent un peu plus de temps. Il y a quelques domaines exceptionnels que nous devons développer, mais je suis simplement étonné de voir à quel point cette équipe est grande et à quel point elle est en bonne voie. La clé, c'est de trouver les bonnes personnes pour le travail, et nous prendrons tout le temps qu'il faudra... Maintenant que les embauches de cadres supérieurs sont en place, les autres se joignent à nous au rythme auquel nous les attendions."



Fulton ajoute : "Quand on ouvre un studio, on n'ouvre pas les vannes et on fait venir 200 personnes pour constituer une équipe. Idéalement, vous voulez le faire de haut en bas - vous voulez embaucher les dirigeants, puis les responsables avant d'embaucher les personnes qui rempliront leurs équipes, et ce sont ces personnes qui sont les plus difficiles à trouver. C'est le plus lent au départ, mais cela vaut la peine de prendre le temps de trouver les bonnes personnes pour combler les postes que vous avez, car c'est ce qui assurera l'avenir de l'équipe."



Cela suggère également que le RPG de Playground pourrait être à un stade beaucoup plus précoce que certains pourraient l'espérer. Étant donné que le studio a réussi à attirer des talents avec une expérience de travail sur Grand Theft Auto V, Metal Gear Solid, Mass Effect, le Batman : jeux Arkham, Hellblade et Horizon : Zero Dawn -- pour n'en nommer que quelques-uns --