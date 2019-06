Encore plus populaire depuis l'immense succès de son cinquième opus, la série Persona est désormais au cœur de plusieurs projets pour la firme Atlus. L'un d'entre eux se nomme Persona 5 The Royal et consiste en une version améliorée des aventures de Joker parues en avril 2017.



Si vous faites partie des amateurs de cet épisode, vous savez très certanement à quel point les fans réclament des portages sur Switch ou PC. Malheureusement, même si Atlus n'a jamais complètement fermé la porte, nous ne pouvons pas jouer à Persona 5 sur une autre machine que la PlayStation 4 à l'heure actuelle. Peut-être avec la version Royal dans ce cas ? Non plus. Comme l'a rappelé l'éditeur nippon à travers une FAQ publiée tout récemment, seule la version PS4 est prévue à ce jour et rien d'autre. Une triste nouvelle qui n'empêche évidemment pas un futur portage...