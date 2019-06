Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Cultura est le premier revendeur à débuter les resérvartions chez nous de cette édition. Bonne nouvelle, le Collector ne sera pas à 199.99 euros chez nous, mais à 149.99 euros. Par contre, il n'est déjà plus disponible chez eux. Sinon, il reste toujours cette solution :Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 le 08 novembre prochain…Source : https://www.cultura.com/death-stranding-collector-excl-death-stranding-collector-exclu-web-0711719956501.html

posted the 06/06/2019 at 05:47 PM by link49