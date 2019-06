Voici une Information autour de la STADIA :Lapresse.ca a publié ce matin un article important sur la STADIA de Google, avec des prix détaillés, la date de lancement et les détails des jeux. Voici un bref résumé:- Lancement en novembre dans 14 pays (y compris le Canada)- Vous pouvez pré-commander "l'édition du fondateur" de Stadia pour 169 $ aujourd'hui, ce qui inclut la manette de jeu, un Chromecast Ultra (d'une longueur de 6 cm), Destiny 2 et trois mois d'abonnement. (remarque: c'est un site Web canadien, donc tous les prix sont en dollars canadiens et non en dollars américains)- STADIA fonctionne par abonnement seulement au début. Le Stadia Pro coûte 11,99 $ par mois et comprendra le streaming jusqu’à 4K/60fps. Notez que seuls les jeux "plus anciens" seront inclus dans ce sous-abonnement et que les jeux les plus récents devront être achetés séparément.- Un autre abonnement séparé sera disponible en 2020 et sera entièrement gratuit. Il ne permet que le streaming jusqu'à 1080p, et n'inclut aucun jeu comme l’abonnement Pro.- 10 Mbps en téléchargement/1 Mbp en téléchargement est l'exigence minimale, avec 35 Mbps requis pour du 4K avec un "confort optimal".- Vous aurez besoin du logiciel Chromecast pour Stadia au lancement, mais il est prévu de fonctionner avec tout appareil Google doté de Google Chrome en 2020.- Les jeux prévus incluent Destiny 2, Assassin's Creed Odyssey, The Divison 2, DOOM et les trois jeux Tomb Raider.- Le Line-up comprendra 31 jeux, au lancement donc.En attendant confirmation…Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-leak-lapresse-ca-details-the-google-stadia-price-release-date-launch-details-line-up.121269