Dès lundi prochain et ce jusqu'au 12 août, le titre de Psyonix fera un bond dans le temps et plus précisément dans les années 80 mettant en avant plusieurs programmes culte de l'époque. Tel que Ghostbusters, Back to the Future, ET, The Goonies ou encore Karate Kid.



L'événement se divise en trois parties de trois semaines, la première à ouvrir le bal se déroule du 10 juin au 1er juillet, et sera sous le thème de Ghostbusters, pendant lequel vous pouvez jouer à un mode inspiré du film, appelé Ghost Hunt. En utilisant un flux de protons, votre mission sera de contrôler le ballon jusqu'à la zone ennemie pour marquer vos points.



Les phases suivantes se dirigeront sur la culture et télévision des années 80, et auront leurs propres modes à durée limitée. Spike Rush vous permettra d'attacher le ballon à votre voiture avec le bonus Spike, tandis que le mode Beach Ball aura un ballon plus gros avec une gravité réduite. Le studio en garde sous le coude en annonçant réserver quelques surprises.