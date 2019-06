Le saviez-vous ?

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

La licence existe depuis 25 ans, croisons les doigts pour quelques informations sur le prochain épisode à l'E3 !

---------------------

---------------------

Série débutée en 1994, la saga gagne beaucoup en popularité avec la sortie du troisième opus sur PC et Xbox.Mais saviez-vous que de nombreuses choses ont dû être abandonnées au cours du développement ou pour des problèmes de droit ? Non ? Eh bien, nous allons les découvrir aujourd’hui !Pour les dix ans du premier opus Bethesda a rendu le jeu gratuit. Lien du jeu Contrairement à ce que certains pensent, il n’est pas possible de marcher d’une grande ville à une autre, car le monde est infini et généré de manière procédurale. Donc peu importe la distance parcourue par le joueur, le jeu considère toujours qu’il se trouve proche de la ville où il était précédemment. Pour se déplacer, il faut donc utiliser les voyages rapides.À l’origine, le jeu était conçu pour être un simulateur de combat d'arène, d’où le nom Arena. Le joueur devait construire une équipe de guerriers et faire des combats d’arène afin de gagner en popularité. Mais après avoir conçu de nombreux outils, les développeurs ont décidé de transformer ce jeu de simulation en RPG dans lequel le joueur peut se promener librement dans un vaste monde.Le jeu est disponible gratuitement sur le site officiel de la saga (nécessite DOSbox)Le grand nombre de bugs dans ce jeu a poussé de nombreux joueurs à l'appeler "Buggerfall".Dans le manuel du jeu, il possible de lire les différents avantages lié à la création du personnage. L’une d’entre elles n’existe tout simplement pas dans le jeu. Il s’agit de l’avantage “Climate Survival” qui permettait au joueur de traverser un terrain de son choix plus facilement, sans se perdre, de rencontrer les monstres indigènes ou de manquer les lieux d’intérêt.Peu de temps après la sortie de The Elder Scrolls: Arena, Bethesda a annoncé la suite, mais il aura fallu deux ans pour que le développement du jeu prenne fin et sorte en 1996. Pour justifier ce temps de développement des magazines dédié aux jeux sur PC ont dit que c’était dû aux ambitions du projet et les nombreuses caractéristiques que le jeu allait offrir au joueur.Plusieurs idées ont été abandonnées au cours du développement:Le joueur devait utiliser des tenues différentes pour interagir avec certains PNJ.Plusieurs fichiers de dialogues non utilisés montrent qu’il était possible de coucher avec des prostitués dans les auberges.Plusieurs magasins qui servaient de façade à la guilde des voleurs ont une enseigne qui semble indiquer que le magasin était destiné à la vente de meubles. Grâce au travail qui a été fait sur le mod Andyfall, plusieurs lignes de code ont été trouvées sur ces magasins de meubles.À l’origine, le joueur devait pouvoir ranger des objets sur des étagères et dans des coffres, mais cette caractéristique a dû être supprimée à cause de problèmes.Le sort Earth Wall d'Arena a été supprimé en raison des difficultés techniques liées à la mise en œuvre de chemins de donjon personnalisés entre les différentes sections du donjon dans un environnement 3D.C’est dans les fichiers du jeu qu’a été trouvé qu’un troubadour devait composer de la poésie contant vos exploits.L’Ordre de la Lampe était normalement joignable. Le dialogue du chef est similaire à celui des autres factions que le joueur peut rejoindre.Dans cet épisode, des dragons adultes devaient faire leurs apparitions. Leurs rendus étaient faits de polygones et non des sprites.Dans les fichiers du jeu, il est possible de trouver une image du dragon et les fichiers de texture.Julian LeFay, développeur important des deux premiers opus, s’est vu écarter du projet The Elder Scroll III: Morrowind. Déçu de ne pas participer au projet, il démissionne de Bethesda pour des raisons “artistiques”. Contacter par Christopher Weaver (fondateur de Bethesda) et un ami Julian LeFay devient consultant sur le projet, mais cela est la dernière fois qu’il s’approcha de la licence.Le rôle de Ted Peterson (scénariste principal des deux opus précédent) a été minimisé. En effet, bien qu’il ait participé activement à l’écriture du jeu, il n’a pas été choisi comme scénariste, car il avait quitté Bethesda après la sortie de Daggerfall.Ce jeu a été l’un des premiers grands RPG occidentaux à profiter d’une version multi-plateforme (PC et Xbox). Cela a contribué à faire connaître le genre et la licence à un public bien plus large après dix ans d’exclusivité PC.Ce jeu a permis de vendre beaucoup de Xbox étant considéré comme le premier RPG occidentaux disponible sur console.Les six ans d’écart entre Daggerfall et Morrowind ont permis un succès critique et commercial tout en créant une base solide de fans sur console.À l'origine, le fléau devait être une menace croissante, et le joueur devait pouvoir rejoindre Dagoth Ur. Mais les limitations techniques ont éliminé l’idée du fléau comme menace croissante et les limitations de temps ont mis fin à l’idée que le joueur puisse rejoindre Dagoth Ur.Avant le développement de ce troisième opus, le jeu s’appelait Tribunal et devait se dérouler dans les îles de Summerset, finalement les plans ont changé et les développeurs ont choisi Morrowind.Les plans initiaux prévoyaient de rendre toute la province de Morrowind visitable, plutôt que seulement l’île de Vvardenfell. Le joueur devait se retrouver dans une guerre des différentes maisons de Morrowind et y mettre fin en se joignant à l’une des factions afin de remporter les différentes batailles. Ces idées ont été misent de côté très rapidement au début du développement.Le but de M'aiq le Menteur est de discuter des différentes caractéristiques qui ont été laissées de côté ou incorporées dans le jeu.Les chiens du jeu utilisent les mêmes effets sonores que ceux du premier jeu Quake.Il devait y avoir un portage PSP appelait The Elder Scrolls Travels: Oblivion, mais il a été annulé.Beaucoup de contenu a été inachevé lors du développement, mais il existe le mod “Oblivion Uncut” qui complète les différentes lignes de code et permet de les ajouter au jeu.Ce mod restaure beaucoup de contenus, comme des quêtes, des dialogues de PNJ, des événements, etc.La ville Sutch devait apparaître dans The Elder Scrolls IV : Oblivion, mais elle a été retirée du jeu avant sa sortie. La ville a été présentée dans la démo d'Oblivion qui est sortie en 2005.La grotte au nord de Red Ring Road contient deux sections qui normalement inaccessibles et qui auraient fait partie d’une quête mettant en scène la “Reine noire”. Pour accéder à ces zones, il est possible d’utiliser la console de commandes ou d’un bug. Dans cette zone, plusieurs ennemis ne sont pas programmés et une porte ne peut pas s’ouvrir.Plusieurs éléments sur le disque indiquent qu'il était prévu d'inclure un certain type de quêtes diverses où vous livreriez des lettres aux villes à travers le monde du jeu. Un développeur a réussi à faire fonctionner les lignes de code, il est donc possible d’essayer ces quêtes grâce à un mod.Il y a des restes de code faisant référence à un DLC non sorti, qui devait mettre en place un système de jours fériés comme dans Morrowind. Le mod “Oblivion Uncut” permet de le restaurer.Dans la version Xbox 360, la musique Auriel’s Ascencion ne fonctionnait pas contrairement aux versions PC et PS3. Elle sera cependant présente dans la version “Jeu de l’année”.Le sort de lévitation présent dans Morrowind devait également l’être dans cet opus, mais il sera finalement supprimé pour éviter de gros bug, car la gestion de la carte est très différente.La fameuse phrase des gardes dit : "Puis j'ai pris une flèche dans le genou" et non "au genou" D’ailleurs cette phrase signifie “Je me suis marié”.Beaucoup de contenus ont été supprimés à cause de la date limite du développement. Parmi ces contenus de nombreuses quêtes, comme une guerre civile dynamique, une arène à Windhelm et une quête permettant d’aider Mjoll la Lionne à faire tomber la guilde des voleurs. Mais grâce aux moddeurs, il est possible de restaurer beaucoup de contenu dont la guerre civile et l’arène.Il existe une édition limitée exclusive à l’Australie en raison du faible nombre d’éditions collector dans ce pays.Le personnage Paarthurnax est doublé par Charles Martinet (le doubleur de Mario).Avant d’entrer pleinement en phase de développement, Bethesda était en discussion avec Georges R. R. Martin afin de sortir un jeu basé sur le premier tome de Game of Thrones, mais les discussions n’ont pas abouti et il a été décidé qu’un nouveau The Elder Scrolls allait être développé. Il n’est pas impossible que la guerre civile et le retour des dragons soient dû à l’inspiration des romans Game of Thrones.Miraak, du DLC Dragonborn, a eu un tas de dialogues retirés. Ces lignes font de lui un anti-vilain, et laissent même sous-entendre qu'il devait à l'origine vivre à la fin de la quête principale.Mjoll la Lionne devait vous proposer beaucoup plus de quêtes, l’une d’entre elles devait mettre fin à la Guilde des Voleurs, mais cette quête a été retiré à cause de la limite de temps fixé.De nombreux dialogues retirés avant la sortie du jeu sont disponibles sur le disque. Les PNJ pouvaient avoir des conversations variées avec vous et les autres PNJ. Plutôt que de simples messages de bienvenue et les “j’ai reçu une flèche dans le genou”.L'inclusion des meurtres d'enfants a été envisagée, car des bruits de mort ont été enregistrés pour des enfants. Les mods restaurent ce concept.Il était prévu de construire une arène à Windhelm, qui comprendrait plusieurs PNJ, quelques quêtes et la possibilité de participer à des matchs de gladiateurs.Beaucoup de contenus de la guerre civile ont été retirés comme la capacité d’attaquer ou de défendre n’importe quelles capitales, un système de ressources liées au nombre de mines et aux colonies capturées, etc. Le contenu le plus important peut être restauré grâce au mod “Open Civil War”À partir de la dernière zone du jeu et avec certaines commandes, il est possible d’accéder à la région de Morrowind et Cyrodiil, mais dans des versions réduites et non détaillées.Murkmire devait être une zone d’aventure comme Craglorn, mais comme la difficulté vétéran a été supprimé, cette carte a également été retirée. Le contenu sera remodelé afin de proposer un DLC.