À partir du 3 septembre 2019, il ne sera ainsi plus possible de jouer en ligne à Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3 : L'Illusion de Drake, The Last of Us et The Last of Us: Left Behind. Comme l'indique Naughty Dog sur son site officiel, c'est une page du studio qui se tourne, mais il compte bien faire ses adieux à ces titres déjà cultes en beauté en offrant tous les DLC multijoueurs sur PS3, histoire de se faire plaisir jusqu'au 3 septembre prochain. Pour l'instant, l'offre n'est valable qu'outre-Atlantique avec des bundles gratuits regroupant ces contenus additionnels, en espérant qu'ils arrivent en Europe très vite.