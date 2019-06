Après une première présentation en avril dernier, Star Wars Jedi : Fallen Order est attendu au tournant à l'E3 2019, notamment pour éclaircir les zones d'ombre concernant son gameplay. De nouveaux extraits seront d'abord dévoilés le samedi 8 juin de 18h30 à 19h dans le cadre de l'EA Play. Le lendemain à partir de 22h, Microsoft présentera également des images exclusives durant sa conférence Xbox. Une conférence qui promet d'être dense : 14 jeux Xbox Game Studios seront évoqués, dont Gears 5, pour un show d'une durée approximative de deux heures. Prévu pour le 15 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, Star Wars Jedi : Fallen Order nous fera incarner Cal Kestis, un des derniers survivants de l'Ordre Jedi en fuite après la purge de l'Ordre 66 déclenchée dans le film Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith. Un jeu d'action/aventure purement solo, qui mettra l'accent sur les combats au sabre laser.

posted the 06/05/2019 at 03:38 PM by gat