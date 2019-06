Je voulais revenir sur un point qui me dérange personnellement, à savoir l'absence de doublage. Je trouve que c'était déjà limite à la sortie Sun et Moon (ressenti confirmé en jeu), mais en 2019 j'estime que c'est un effort qui aurait dû être fait à ce niveau.Sans aller jusqu'à atteindre l'ambition (déjà toute relative) d'un Youkai Watch 4 avec des cinématiques travaillées et entièrement doublées, je pense qu'un doublage partiel, ou voir de simples onomatopées (comme la séquence ci-dessous) aurait été un bon début.Plus sérieusement, suis-je vraiment le seul à ressentir ce manque ?

posted the 06/05/2019 at 10:51 AM by ushiro