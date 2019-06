C'est sur le Twitter officiel d'Ubi que ça se passe.Le "God save the NPCs, Reveal at E3 2019" confirme donc quasiment que ce volet se déroulera dans un Londres moderne (leak depuis quelques jours maintenant par des rumeurs).On se demande au passage si c'est vraiment des leak ou non car Ubisoft nous fait le coup chaque année avec leurs productions...Rendez-vous à l'E3 dans tous les cas pour ce nouveau Watch Dogs.

Who likes this ?

posted the 06/05/2019 at 10:34 AM by marchand2sable