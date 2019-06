S'il n'est pas rare du tout que des informations fuitent avant leur révélation à l'E3, Thurott vient peut-être de réaliser un coup inédit : faire fuiter la quasi-intégralité du contenu de la présentation Xbox à l'E3 2019. Souvent bien renseigné sur les produits de la marque, comme avec la Xbox One S All-Digital Edition, le rédacteur en chef Brad Sams a fait jouer ses contacts et ses sources pour en apprendre plus sur la conférence à venir, et semble tout savoir d'elle.



Ainsi, ce week-end, Microsoft révélerait bien une machine dont le nom de code est Lockhart, deux fois plus puissante que la Xbox One X, et une autre surnommée Anaconda, quatre fois plus performante (O_O) que ce modèle. Nous aurions droit à quelques détails sur le côté technique, avec une puce AMD Navi, une microarchitecture Zen 2, une rétrocompatibilité avec le catalogue Xbox One (et certainement les jeux Xbox 360 et Xbox rétrocompatibles sur celle-ci), et plus encore, y compris que les titres déjà sortis auraient droit à des améliorations graphiques et techniques sur ces plateformes. En revanche, les spécificités techniques exactes ne seraient pas dévoilées, et pour cause : les consoles ne devant pas être lancées avant 2020, les configurations finales n'auraient pas encore été totalement fixées.

Du côté des jeux, quatorze titres Microsoft seraient bien présentés, avec des DLC pour State of Decay 2 et Forza Horizon 4, une forte présence de Gears 5, des informations sur la saga Age of Empires, la révélation d'un nouveau Fable, au moins trois licences originales, beaucoup de jeux d'éditeurs tiers, et une bande-annonce et du gameplay pour Halo Infinite. D'ailleurs, nous aurions droit à la première séquence de jeu sur une console de la prochaine génération via ce Halo Infinite, qui serait présenté non pas avec une Xbox One, mais avec une démo sur un PC de dernière génération avec une manette Xbox, pour mieux imiter les performances des Xbox Lockhart et Xbox Anaconda.

Enfin, un long segment serait dédié au xCloud, le jeu en streaming selon Microsoft. L'offre serait détaillée avec quelques détails techniques, Brad Sams ayant entendu que le service proposerait un GPU avec une puissance supérieure aux 10,7 téraflops de Stadia. Il était un temps question de présenter le xCloud avec quelqu'un qui faisait une partie depuis son domicile, mais Thurott ignore si l'idée sera conservée pour la présentation finale. Enfin, le Xbox Game Pass serait mis à l'honneur, avec de nouveaux jeux qui rejoindront le service et surtout des détails pour l'arrivée de l'offre sur PC, qui pourrait être comprise dans le Xbox Game Pass Ultimate.

Quoiqu'il en soit, rendez-vous ce dimanche 9 juin à 22h00 heure française pour en découdre.