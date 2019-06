Salut les geekosaures, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos vies.Ca charbonne pas mal depuis la fermeture de mon blog, notamment depuis que j'ai repris les cours avec ma formation en informatique et ma vie de famille. Mine de rien, ce métier occupe pas mal et on à pas le temps de s'ennuyé tellement la technologie avance à une vitesse folle, on y perd vite la tete.Mine de rien, ca m'a quand meme pas mal manqué le blogging. Créer des articles et partagé ma passion avec des passionnés depuis une dizaine d'années, forcément que je peut pas balayé tout ca d'un revers de main et dire que n'a jamais compté.Du coup, je vous annonce qu'il y aura prochainement l'ouverture de deux blog sous wordpress consacré à mes sujets de prédilection.: passion première depuis des lustres, ce blog traitera des consoles rétro ainsi que des différents émulateurs qui permettent d'en profiter dans des conditions optimales. Ce blog sera surtout composés de tutoriaux plus que de news (d'autres sites font déjà trés bien ce travail). Il y aura aussi une partie boutique qui vous permettra de trouver les accessoires cités dans les articles (lien affiliés ou vente de produits en ma possession).C'est le sujet que je maîtrise le mieux. Je prépare d'avance une tonne de tutoriaux pour garantir un flux constant d'articles pendant les premiers mois de vie du blog: ce blog sera en quelque sorte un carnet de bord de toute l'expérience acquise dans ma formation en informatique (fin de formation en juillet 2020). Il y aura notamment une grosse partie vulgarisation avec des tutos au sujet de la virtualisation (Vmware, Proxmox, Hyper-V, Docker), les serveur (WIndows Server, Ubuntu Server), le réseau (Cisco, PFSense), les software ainsi que sur le recyclage informatique (remettre à niveau d'anciens PC).Ce blog servira de portfolio et sera vraiment dédié à l'optimisation et à l'ingéniosité. Pas mal de mes tutoriaux seront tirés de mes travaux en entreprise, à l'école ainsi que des différents blog que j'ai pu consulté (en anglais ou français).Pourquoi Wordpress ? Vu que la programmation web m'attire de plus en plus, je souhaite me faire la main dessus en commençant par ce CRM qui permet déjà d'avoir un résultat de qualité, ca me permettra d'apprendre tout en partageant mes connaissances avec le plus grand nombre.Ces blog seront beaucoup plus ambitieux et riche en contenus que ce que j'ai pu produire sur le site. Je miserai surtout sur la qualité rédactionnelle (aucune blague sur mes fautes d'orthographes hein ^^) et la passion qui m'anime.Au plaisir de vous voir nombreux