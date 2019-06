Le duel tant attendu entre Rafael Nadal et Roger Federer aura bien lieu. Le Suisse s'est imposé en quatre manches (7-6 [4], 4-6, 7-6 [5], 6-4) en 3h35 contre son compatriote Stan Wawrinka mardi en quarts de finale de Roland-Garros.

posted the 06/04/2019 at 05:23 PM by gat