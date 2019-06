Voici des Informations concernant le jeu Shenmue III :Il faut continuer la promotion du jeu. Ainsi, le jeu sera bien présent à l’E3 2019. De nouvelles informations y seront dévoilées. Noter que Yu Suzuki ne sera par contre lui pas là.De plus, Yu Suzuki assistera à Japan Expo pour présenter une conférence Shenmue III. La Japan Expo est un événement qui se tiendra à Paris, cette année du 4 au 7 juillet.Dernière bonne nouvelle, Amazon.com baisse le prix du jeu de 10$. En espérant que cela se répercute aussi chez nous. Pour rappel, le jeu sortira maintenant le 19 novembre…Source : https://www.resetera.com/threads/shenmue-iii-update-101-e3-participation-info-japan-expo-attendance-conference.120797

Like

Who likes this ?

posted the 06/04/2019 at 12:36 PM by link49