Voici une Information autour du Studio Ubisoft :Une nouvelle fuite sur GameStop semble suggérer qu'Ubisoft dévoilera une nouvel Opus de la Saga Splinter Cell lors de l'E3 2019. Repéré par Wario64, GameStop avait hier placé Splinter Cell Sam Fischer parmi ses objets de collection E3. Et puis, aujourd’hui, l’article a été retiré de la liste presque comme s’ils avaient été contacté par Ubisoft.Fait intéressant, le listing indique que le produit sera disponible le 1er novembre de cette année, ce qui est un vendredi, le jour le plus courant pour les grands jeux à paraître. En d'autres termes, la date se vérifie, et la date semble suggérer qu'un nouveau Splinter Cell va bientôt être dévoilé, en plus du prochain Watch Dogs...Source : https://comicbook.com/gaming/2019/06/03/splinter-cell-ps4-xbox-pc-e3-2019-gamestop