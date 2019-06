*12 décembre 2015 : création de Kojima Productions et recrutement.



*Janvier 2016 : la recherche d'un moteur.



*Février 2016 : rencontre avec Norman à Los Angeles pour lui demander d'endosser le rôle principal.



*Mars 2016 : scan et séances de performance capture pour la première bande-annonce.



*Avril 2016 : conception de l'intro CGI de Ludens.



*Mai 2016 : déménagement dans les nouveaux bureaux.



*Juin 2016 : révélation du titre avec le trailer de l'E3.



*Juin 2016 : présentation du projet à Mads Mikkelsen sur Skype.



*Juillet 2016 : diffusion de la vidéo du studio (avec le logo et la mascotte Ludens).



*Août 2016 : rencontre avec Mads à San Diego pour lui demander de participer à ce projet.



*Septembre 2016 : scan de Guillermo au Canada pour le trailer.



*Automne 2016 : choix définitif du moteur avec le DECIMA Engine.



*Décembre 2016 : pause non voulue en raison de la grève des acteurs.



*Janvier 2017 : la construction des bureaux est terminée.