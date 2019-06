Until Dawn est un jeu de type survival horror développé par Supermassive Games et édité par Sony Computer Entertainment, sorti en août 2015 sur PlayStation 4. Le jeu est annoncé lors de la gamescom 2012 et est initialement prévu pour sortir en 2013 sur PlayStation 3, se jouant uniquement avec le PlayStation Move.Aujourd'hui, le jeu est listé sur Xbox One par EBGame.