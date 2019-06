Le saviez-vous ?

À la fin, le joueur joue John Marston. Il est le premier personnage Rockstar à être jouable dans deux jeux différents.

Série débutée le 3 mai 2004 avec Red Dead Revolver, la saga devient très acclamée avec le second opus se rapprochant de ce que fait le mieux Rockstar les open-world.Mais saviez-vous que de nombreuses choses ont dû être abandonnées au cours du développement ou pour des problèmes de droit ? Non ? Eh bien, nous allons les découvrir aujourd’hui !Le jeu était initialement co-développé par Capcom et Angel Studios, mais comme le projet n'avançait pas, Capcom a décidé d'arrêter cette collaboration. Après que Take-Two ait acheté Angel Studios et les ait rebaptisés Rockstar San Diego, Rockstar a approché Capcom afin d'obtenir la licence de Red Dead.Le jeu devait être la suite spirituelle de Gunsmoke, un autre jeu de Capcom sorti sur la NES. Il a alors été conçu afin de devenir un Beat'em Up. L'intrigue était différente, en effet, il devait y avoir du surnaturel, le joueur contrôlant Red, un mort-vivant qui voulait venger sa famille. Mais lorsque Rockstar a repris le projet, le jeu et l'intrigue ont été rapidement retravaillés.Les premières versions du jeu proposaient un système de visée différent, il utilisait un système de verrouillage similaire à celui de Panzer Dragoon. Lorsque Rockstar a repris le projet, la visée a changé afin de laisser place à une visée plus classique dans les jeux de tir à la troisième personne. L'ancienne mécanique est toujours disponible puisqu'elle correspond au "Dead Eye".Benjamin Byron Davis, le doubleur de Dutch Van der Linde double aussi Nastas.Le groupe Animal Collective avait enregistré une musique pour le jeu, mais elle n’a jamais été utilisée.Suite au développement chaotique du jeu, Rockstar s’attendait à une perte énorme d’argent. Rockstar San Diego continua le développement du jeu afin de prouver qu’ils pouvaient aller jusqu’au bout de ce projet et sortir un bon jeu. Finalement, le jeu s’est très bien vendu et a même généré beaucoup d’argent.Le code source du jeu est quasiment illisible suite au développement chaotique. C’est pour cette raison que le jeu n’a jamais été porté sur PC et qu’il ne sera probablement jamais porté sur de nouvelles consoles.Quelques mois avant sa sortie, le jeu était injouable, Sam Houser a dû contacter Leslie Benzi dans l’urgence afin qu’il supervise le développement du jeu. Ce dernier a donc repris le projet en main après que les frères Houser aient essayé de se passer de lui. Leslie Benzi a exercé une pression intense sur les développeurs afin qu’ils terminent le jeu en temps et en heure, le développement était tellement intense que des conjoints se sont plaints à Rockstar de détruire la vie de leurs employés.Malgré le succès critique et le nombre de ventes, la relation de travail entre Leslie Benzi et les frères Houser s’est dégradé.Selon un ancien designer de Rockstar San Diego, Red Dead Redemption était la suite directe de Red Dead Revolver. Red Harlow s’enfuit après avoir tué le gouverneur Griffon, son fils part donc à sa recherche après lui avoir fait du tort.Le ton et l’atmosphère devaient ressembler à Il était une fois dans l’ouest, mais l’équipe a été incité par les superviseurs de se rapprocher de l’univers de La Horde sauvage.Le château d’eau de Wallace Station porte l’inscription “Ambarino” alors qu’il est situé à West Elizabeth, la carte d’information indique que la station est située à Grizzlies, AM plutôt que Big Valley. Il semblerait que la station était à l’origine au nord et que Rockstar a oublié de mettre à jour les informations de la station.Bien qu'il soit situé à West Elizabeth, le château d'eau de Wallace Station porte l'inscription "Ambarino" et la carte d'information du HUD indique que la station est située à "Grizzlies, AM". Tout ce qui l'entoure est étiqueté correctement.Rockstar a réécrit certaines parties de leur moteur afin qu’il supporte les différents ajouts du jeu et pour pousser encore plus loin le côté monde ouvert. Rockstar pense que la prochaine étape pour les jeux à monde ouvert concerne l’intelligence artificielle des personnages non-jouables.Tous les studios Rockstar ont aidé au développement du jeu au vu des ambitions de Red Dead Redemption II.En septembre 2018, Rockstar n’a jamais prétendu que la carte du jeu était la plus grande qu’ils n’avaient jamais faite. Le studio a simplement dit que la carte était plus grande que celle de Red Dead Redemption, mais qu’elle n’était pas aussi grande que celle de GTA 5.Mais il est possible de donner l’illusion d’une carte plus grande grâce à la vitesse de déplacement du joueur.Le jeu est sorti à l'occasion du 137e anniversaire de la fusillade d'O.K Corral.Plusieurs scènes de la bande-annonce ont été retirées du jeu.La carte qui a fuitée avant l’annonce du jeu est très similaire à la carte de la version finale.La ville de Saint Denis devait s’appeler New Bordeau, mais Rockstar a changé le nom avant la sortie du jeu lorsqu’ils ont appris que le nom était déjà utilisé.Grâce à un bug, il est possible de se rendre au Mexique, cette partie de la carte est quasiment identique à celle du premier épisode à l’exception de quelques structures et de quelques routes.La quête de l'Étranger impliquant un "géant" et un nain est basée sur une mission d'étranger supprimer dans le premier jeu.Dans une interview, il a été mentionné qu’Arthur avait à l’origine un autre intérêt amoureux possible, mais que ce contenu a été retiré, supprimant environ 5 heures de contenu.