Le second reboot de Captain Tsubasa (apres celui de 2001) va débarquer en France avec une VF qui reprendra le casting FR de la serie originale (évidement le timbre de voix des acteurs a vieilli), du moins en grande partie (Donald Reignoux faisant Mark Landers) et en gardant cette fois les noms japonais.Les Blu-Ray sont prévues chez Kaze pour l'année prochaine en VOST/VF.

posted the 06/03/2019 at 09:32 AM by guiguif