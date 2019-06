Elderduddy370, un utilisateur du site Reddit, aurait récemment découvert la date de sortie du jeu. Enfin, nous devrions plutôt parler de période de sortie. D’après ses dires, le titre devrait arriver sur la console du constructeur japonais d’ici l’été 2020.



Pour appuyer sa supposition, il se base sur l’institut PEGI (organisme de classification des jeux vidéo) qui vient d’apposer une recommandation +16 au soft.



La prédiction de Elderduddy370 pourrait donc avoir du sens dans la mesure où la structure attribue sa recommandation environ un an avant la sortie de n’importe quel titre.



Le jeu de Sucker Punch pourrait bien être le chant du cygne de la PS4. Wait & see comme on dit.