Jeux Video

Nan, pas sur mobileAprès le PC, la One et la Switch, le titre sortira sur... Tesla.Ouais la voiturePlus précisément les modèles 3, S et X, Elon Musk étant visiblement un grand fan du jeu, qui sortira donc cet été sur les bagnoles avec uniquement le premier chapitre pour des raisons de mémoire.(on pourra brancher une manette en USBCe n'est pas non plus inédit, Atari a déjà commencé à balancer de petits jeux sur l'écran de la bagnole, dont un jouable avec le volant.Note : le gameplay au volant ne marche pas pendant que vous conduisez