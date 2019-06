Bonjour,Si le coeur vous en dis, quel est selon vous votre top 10 , sorti sur cette génération de console?(donc Xone, ps4, switch/pc depuis 2014)Je serait curieu de voir ce qui en moyenne a le plus séduit les gens sur cette gen.Pour ma part ce serait :Hollow Knight : Pour son gameplay exigeant mais pas trop , sa map, et sa longévité.God of War : Pour son gameplay, sa grosse surprise de mid game, et son scenarioBatman Arkham Knight : Pour sa capacité a mixer histoire et enquete, ainsi que quelques quetes procedurale, et sa longévitéDestiny: Il avait beaucoup de défaut mais je pense que c'est le seul jeu de cette gen qui a su creer un multijoueur console qui donnait envie d'y retourner comme un MMO.Fury: Mon game of the GEN, la bande son est monstrueuse, le gameplay est juste prenant, l'histoire est sympa et le chara design est décent. Le seul reproche que je pourrait lui faire est qu'il est trop court.Monster Hunter World: Ca n'aura duré que 2 mois mais je pense que c'est l'un des rare jeu qui a reussi a jumeler les expert avec les novices.Beaucoup d'entraides et peu d'egoisme, ce qui se fait rare en multi.Je l'ai trouvé néanmoins trop chiche sur le endgame ce qui est vraiment pour moi son unnique défaut.Dark souls 3: Bande son fabuleuse et gameplay qu'on aime a detester. Rien que la sensation de battre un boss sur lequel tu galere pendant des heures rend ce jeu inoubliable.Subnautica : Le jeu partait pas gagnant quand je l'ai commencé mais son systeme d'evolution tant dans le craft que l'exploration force le respect.Rocket League: Un jeu de foot melangé a un jeu de caisse. Je deteste les deux genre et pourtant, j'ai du passé une bonne cinquantaine d'heure dessus. La communauté est devenu toxique ce qui est dommage, je pense que c'est le meilleur jeu psplus qu'on ai jamais eu.Golf Story: Acheté a la hate, j'ai pas reussi a le lacher avant de l'avoir completement fini, je trouve que le systeme du jeu est typique d'un jeu nintendo. Tres simple au premier abord mais tres compliqué a maitriser completement.Et mon Flop 3, plus grosse deception de la gen. Ca ne rend pas pour moi le jeu pourri, ou meme pas bon. C'est simplement les jeux sur lequel j'avais le plus de hype, et qui m'ont le plus décu a la livraison.Fortnite : Supposé etre le prmeier jeu a sortir sur unreal engine 4 je l'attendais comme le messie qui allait remplacer Minecraft, je voyais son potentiel de construction infini. Au final a sa sortie c'est devenu un flop qui n'a pas livré la moitié de ce qu'il a promis au trailer. Le jeu etait moche, le gameplay moisi, le design simplet. Et quand il est passé free to play pour devenir un battleroyale ca a été la déchirure... mais bon, j'aime pas le multijoueur competitif les gens triche trop a mon gouts et n'acceptent pas de perdre a la loyale.Battlefront 2: Une bonne suite un bon gameplay, pourri par un systeme financier a vomir... au final je l'ai pas acheté alorsque j'avais adoré le reboot qu'ils avaient fait avec le premier, vraiment dommage.Breath of the wild: Moi qui me suis fait tout les zelda depuis le premier, quand un nouveau sort cest un évenement. Et celui la s'est fait désirer longtemps.Le trailer m'avais vendu du reve, enfin un zelda parlé, scenarisé, qui a fait chialer la princesse jvais le défoncer dans la seconde!!!!Au final c'est un monde ouvert ou on te donne 4 technique qui n'evoluerons jamais, avec ptetre 8 cutscene, dont la moitié etaient dans le trailer.Pour moi breath of the wild en tant que jeu est tres novateur et beaucoup des idées incluses dedans méritent d'etre pompé par les jeux a venir car se sont de bonnes idées. Par contre pour moi meme si c'est un tres bon jeu c'est un tres mauvais Zelda. Aucun sentiment d'evolution, de menace, d'epique. Non tu ramasse des champi tu grimpe des montagne et tu afronte des monstre qui te oneshot pendant que toi tu dois mettre 40 coup.Seuls quelques boss m'ont fait penser a zelda au final, et ca inclue pas le dernier.Et vous? quels sont les jeux que vous avez retenu de cette gen? et pour quelles raisons ils vous sont resté en tete? Et quels ont été les jeux qui vont ont le plus décus sur cette gen? et pourquoi?