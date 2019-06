Ubisoft devrait annoncer un créateur de quêtes pour AC Odyssey lors de sa conférence à l'E3 2019. Il s'agirait même d'un créateur d'histoire (plusieurs quêtes à la suite, création de nos propres dialogues etc). Plus d'infos dans la vidéo

posted the 06/01/2019 at 04:34 PM by linkgar0u