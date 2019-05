Listé par un organisme Brésilien il y a de cela 1 an il semble que Final Fantasy VII Remake prenne doucement mais surement le chemin menant à Xbox One.Gamestop célèbre revendeur de jeux vidéo américain à en effet mis le titre de Square Enix en précommande la console du géant américain. Pour rappel Gamestop à souvent vendu la mèche avant l'heure notamment avant les salon E3, ils en seraient pas à leur première bourde. Une annonce d'une version Xbox One courant de l'E3 2019 ?

posted the 06/01/2019 at 01:15 AM by nobleswan